Путин потребовал не принуждать никого к голосованию по Конституции

Результаты должны быть достоверными и легитимными

Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в онлайн-формате провёл встречу с представителями Общественной палаты.

Президент поблагодарил активистов за участие в подготовке к общероссийскому голосованию. Большая работа была развернута не только по разъяснению сути поправок, но и по формированию корпуса независимых наблюдателей.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане", - сказал Путин.

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