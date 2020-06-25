"Никакой накрутки": Путин жестко высказался о принуждении к голосованию

Недопустимы и сбои при учете голосов

Абсолютная достоверность и легитимность – главные требования к голосованию по поправкам к Конституции, заявил Владимир Путин. Президент России предупредил о недопустимости накруток либо принуждения к голосованию.

"Наша общая важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов. Чтобы впоследствии никто никогда не мог подставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - заявил российский лидер во время встречи с новым составом Общественной палаты.

Дистанционное голосование по поправкам в основной закон началось в России 25 июня в 10:00. Граждане смогут отдать свой голос в электронном формате до 20:00 30 июня.

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