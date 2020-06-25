ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Никакой накрутки": Путин жестко высказался о принуждении к голосованию

14:44
  • четверг
  • 25 июня 2020

Недопустимы и сбои при учете голосов

Абсолютная достоверность и легитимность – главные требования к голосованию по поправкам к Конституции, заявил Владимир Путин. Президент России предупредил о недопустимости накруток либо принуждения к голосованию.
Путин в Кремле вручил госпремии

"Наша общая важнейшая задача - чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов. Чтобы впоследствии никто никогда не мог подставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - заявил российский лидер во время встречи с новым составом Общественной палаты.

Дистанционное голосование по поправкам в основной закон началось в России 25 июня в 10:00. Граждане смогут отдать свой голос в электронном формате до 20:00 30 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.