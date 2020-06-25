ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сертификаты программы "Миллион призов" будут действовать до конца года

15:08
  • четверг
  • 25 июня 2020

Москвичей ждет огромное число подарков

Представитель проекта "Активный гражданин" Александр Пищелко сообщил, что победители программы "Миллион призов" смогут воспользоваться призовыми сертификатами до 31 декабря 2020 года.
Явка на электронное голосование по Конституции составила 20%

"МТПП (Московская торгово-промышленная палата) придумала данную программу стимулирования потребительского спроса, город горячо поддержал эту инициативу, в том числе в технологической реализации этой программы. Для реализации был выбран проект "Активный гражданин", который насчитывает более 3,2 млн пользователей", - рассказал Пищелко.

По его словам, программу "Миллион призов" запустили 25 июня. Первый розыгрыш призов и определение победителей состоится уже сегодня в 22:00. Это будет происходить ежедневно до 2 июля включительно. В последний день розыгрыш произойдет в 14:00. 

Победители определяются компьютером в случайном порядке. "Победители смогут активировать коды до 26 июля включительно, и до 31 декабря можно использовать эти призовые баллы на различные поощрения", - сказал Александр Пищелко.

Любой бизнес-партнер может войти в программу "Миллион призов", обратившись в Московскую торгово-промышленную палату. Сейчас партнеров уже 80. Среди них представители торговых сетей, кафе, рестораны, сеть столичных аптек и порядка 50 объектов культуры (музеи, галереи и выставки). 

"В ближайшее время к нам добавятся некоммерческие организации и благотворительные фонды, что очень важно, так как участники могут пожертвовать деньги на благотворительность", - заявил Пищелко.

Итоги акции "Миллион призов" будут публиковаться ежедневно в 8:30 на сайте ag-vmeste.ru. Победителям придет SMS с информацией о результатах розыгрыша.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru. 

Организаторы голосования вместе с партнерами программы "Миллион призов" подготовили для москвичей два миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч призовых баллов. До 31 декабря эти баллы можно будет обменять на различные поощрения: продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино. Есть возможность потратить баллы на благотворительность. 

Поучаствовать в розыгрыше призов смогут все участники голосования по поправкам в Конституцию, которые отдадут свои голоса с 25 июня по 1 июля как очно, так и онлайн. 

Москвичи, которые придут на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером на месте. Им нужно будет зарегистрироваться в программе, отправив полученный код на номер 7377. Участникам онлайн-голосования автоматически придет сообщение с уникальным номером на мобильный телефон. 

Чтоб получить призовые баллы, нудно активировать выигрышный код на странице программы "Миллион призов" до 26 июля включительно. Полученные призовые баллы можно обменять на поощрения с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.