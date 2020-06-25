Сертификаты программы "Миллион призов" будут действовать до конца года

Москвичей ждет огромное число подарков

Представитель проекта "Активный гражданин" Александр Пищелко сообщил, что победители программы "Миллион призов" смогут воспользоваться призовыми сертификатами до 31 декабря 2020 года.

"МТПП (Московская торгово-промышленная палата) придумала данную программу стимулирования потребительского спроса, город горячо поддержал эту инициативу, в том числе в технологической реализации этой программы. Для реализации был выбран проект "Активный гражданин", который насчитывает более 3,2 млн пользователей", - рассказал Пищелко.

По его словам, программу "Миллион призов" запустили 25 июня. Первый розыгрыш призов и определение победителей состоится уже сегодня в 22:00. Это будет происходить ежедневно до 2 июля включительно. В последний день розыгрыш произойдет в 14:00.

Победители определяются компьютером в случайном порядке. "Победители смогут активировать коды до 26 июля включительно, и до 31 декабря можно использовать эти призовые баллы на различные поощрения", - сказал Александр Пищелко.

Любой бизнес-партнер может войти в программу "Миллион призов", обратившись в Московскую торгово-промышленную палату. Сейчас партнеров уже 80. Среди них представители торговых сетей, кафе, рестораны, сеть столичных аптек и порядка 50 объектов культуры (музеи, галереи и выставки).

"В ближайшее время к нам добавятся некоммерческие организации и благотворительные фонды, что очень важно, так как участники могут пожертвовать деньги на благотворительность", - заявил Пищелко.

Итоги акции "Миллион призов" будут публиковаться ежедневно в 8:30 на сайте ag-vmeste.ru. Победителям придет SMS с информацией о результатах розыгрыша.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Его итоги подведут 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Москвичи могут проголосовать на удобном для них участке, принять членов комиссии дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

Организаторы голосования вместе с партнерами программы "Миллион призов" подготовили для москвичей два миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч призовых баллов. До 31 декабря эти баллы можно будет обменять на различные поощрения: продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино. Есть возможность потратить баллы на благотворительность.

Поучаствовать в розыгрыше призов смогут все участники голосования по поправкам в Конституцию, которые отдадут свои голоса с 25 июня по 1 июля как очно, так и онлайн.

Москвичи, которые придут на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером на месте. Им нужно будет зарегистрироваться в программе, отправив полученный код на номер 7377. Участникам онлайн-голосования автоматически придет сообщение с уникальным номером на мобильный телефон.

Чтоб получить призовые баллы, нудно активировать выигрышный код на странице программы "Миллион призов" до 26 июля включительно. Полученные призовые баллы можно обменять на поощрения с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

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