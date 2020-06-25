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Москвичам пообещали комфортную погоду до конца лета

15:08
  • четверг
  • 25 июня 2020

Экстремальных температур не ожидается

Погода в Москве со дня на день вернется к климатической норме. Тридцатиградусной жары в июле и августе жителям столицы ожидать не стоит, заявили в центре "Фобос".

"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или осадкам", - сообщил телеканалу "Москва 24" ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

Метеоролог прогнозирует, что температура в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета. Ночью - до 10-15 градусов, днем воздух будет прогреваться до 20-15.

Во второй половине лета, по словам Тишковца, не исключено появление "температурных ям". Однако точнее можно будет сказать, когда появится краткосрочный прогноз, отметил синоптик.

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