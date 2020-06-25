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Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже собрались в США

15:36
  • четверг
  • 25 июня 2020

Там живут принц Гарри и Меган Маркл

Принцы Уильям и Гарри возобновили общение после отъезда герога Сассекского в США.
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Как сообщает источник издания Life & Style, братья часто созваниваются по Zoom. Кроме того, в ближайшем будущем Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми планируют устроить небольшой отпуск и слетать в США - в гости к Гарри, Меган Маркл и Арчи. Сейчас Сассексы живут в Лос-Анджелесе, где купили дом.

Подготовка к поездке в Соединенные Штаты уже началась. Теперь герцогам Кембриджским осталось только дождаться снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса.

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