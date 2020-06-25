Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже собрались в США

Там живут принц Гарри и Меган Маркл
Принцы Уильям и Гарри возобновили общение после отъезда герога Сассекского в США.
Как сообщает источник издания Life & Style, братья часто созваниваются по Zoom. Кроме того, в ближайшем будущем Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми планируют устроить небольшой отпуск и слетать в США - в гости к Гарри, Меган Маркл и Арчи. Сейчас Сассексы живут в Лос-Анджелесе, где купили дом.
Подготовка к поездке в Соединенные Штаты уже началась. Теперь герцогам Кембриджским осталось только дождаться снятия всех ограничений, введенных из-за коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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