Зеленский предупредил украинцев о пике заболеваемости коронавирусом

Причина антирекордов по COVID-19 – нарушения карантина

Если ежедневный рост числа заболевших коронавирусом на Украине не остановить, пик заболеваемости наступит в середине лета. И едва ли кто-то будет этому рад, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

О росте заболеваемости COVID-19 в Незалежной ранее сообщил Минздрав. По данным министерства, за последние сутки зафиксировано 994 новых случая, умерли 16 человек. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что причина - многочисленные нарушения карантина. Он уверен: если бы украинцы соблюдали разработанные правительством меры, такого роста не было бы. Нарушать продолжают, несмотря на наказания: общая сумма наложенных штрафов уже превысила 5 миллионов гривен (почти 200 тысяч долларов), передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"