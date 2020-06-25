ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский предупредил украинцев о пике заболеваемости коронавирусом

15:27
  • четверг
  • 25 июня 2020

Причина антирекордов по COVID-19 – нарушения карантина

Если ежедневный рост числа заболевших коронавирусом на Украине не остановить, пик заболеваемости наступит в середине лета. И едва ли кто-то будет этому рад, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

О росте заболеваемости COVID-19 в Незалежной ранее сообщил Минздрав. По данным министерства, за последние сутки зафиксировано 994 новых случая, умерли 16 человек. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что причина  - многочисленные нарушения карантина. Он уверен: если бы украинцы соблюдали разработанные правительством меры, такого роста не было бы. Нарушать продолжают, несмотря на наказания: общая сумма наложенных штрафов уже превысила 5 миллионов гривен (почти 200 тысяч долларов), передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.