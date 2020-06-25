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Названа стоимость выступления принца Гарри и Меган Маркл

15:32
  • четверг
  • 25 июня 2020

Пара подписала контракт с агентством

Принц Гарри и Меган Маркл нашли способ прожить без финансирования со стороны королевской семьи. Пара подписала контракт с нью-йоркским агентством Harry Walker Agency.

Теперь Гарри и Меган будут выступать с речами и напутствиями на различных конференциях и форумах. Как пишет "Экспресс-газета" (EG.RU), за одно выступление герцогам могут заплатить около миллиона долларов.

Пара отреклась от британской королевской семьи в конце марта. Их единственная финансовая поддержка — это принц Чарльз, который выделяет супругам собственные деньги.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл удалось подписать контракт с киностудией Disney на озвучивание персонажей.

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