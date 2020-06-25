Назван самый эффективный способ спастись от жары

Это не только действенно, но и просто

Врач и телеведущий Евгений Комаровский подсказал, как спастись от жары с помощью шарфа. Его нужно намочить и надеть на шею.

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее", - сказал Комаровский в Instagram. С таким аксессуаром человеку не страшен солнечный удар.

По его словам, на шее располагается много крупных сосудов. К тому же мокрый шарф защищает шею от ожога. Еще на шарф можно нанести средство от насекомых, чтобы обезопасить себя от укусов.

С пятницы, 26 июня, в Москве и других регионах европейской части России установится жаркая погода. В выходные потеплеет до 26-31 градуса тепла.

Отметим, что такая жара может плохо сказаться на здоровье людей, особенно пожилых. Врачи рекомендуют не выходить из дома в полуденные часы, а на улице по возможности находиться в тени.

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