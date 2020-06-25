В ЦИК ответили на жалобы по голосованию на "лавочках и багажниках"

Голосование вне помещения - четко прописанная процедура, заверила Элла Памфилова

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала жалобы на выездное голосование. По ее словам, никакого голосования на "лавочках и багажниках" не предусмотрено.

"В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе", - заявила Памфилова.

Голосование вне помещения - "четко прописанная процедура, а не самодеятельность", подчеркнула председатель ЦИК.

"Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей", - сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

В России с четверга началось голосование по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос за или против изменений в Основной закон страны можно до 1 июля включительно.

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