В Москве запускают мобильную версию электронной медицинской карты

ЭМК будет доступна для москвичей на смартфонах

В Москве с пятницы, 26 июня, запускается мобильная версия электронной медицинской карты (ЭМК). Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ЭМК будет доступна для москвичей на смартфонах, жители столицы смогут самостоятельно вносить данные о своем здоровье.

"Теперь полные сведения о состоянии здоровья не только хранятся в одном удобном месте, но и всегда будут под рукой", - сообщила Ракова.

На смартфоне также доступна запись на прием к врачу. Теперь с помощью медкарты можно следить за ключевыми показателями здоровья. С завтрашнего дня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня - о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Для этого в медкарте, как в мобильном приложении, так и на mos.ru, запустился новый раздел - "Дневник здоровья".

"Теперь москвичи смогут подгружать данные о детских прививках, сделанных в федеральных и частных учреждениях. Также горожане могут внести информацию о семейном анамнезе - историю заболеваний родителей, бабушек и дедушек. Такая информация может пригодиться лечащему врачу для более точной постановки диагноза и своевременного выявления генетических патологий", - добавила Ракова.

С 14 января 2020 года власти Москвы открыли доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru. Всего создано более 10 миллионов электронных медкарт, при этом уже более 650 тысяч горожан оформили доступ к своим медицинским данным.

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