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Найдены родители обнаруженных в Москве пятерых младенцев

15:58
  • четверг
  • 25 июня 2020

Они смогут забрать детей после проверки всех документов

Найдены биологические родители обнаруженных в московской квартире пятерых младенцев. Для этого российским властям пришлось связаться с китайским посольством, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
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"Связались с китайским посольством, привлекают биологических родителей. Я так понимаю, что будет как-то решен вопрос с доставкой сюда биологических родителей. Если все законно, то они получат своих детей", — приводит слова Ярославской Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал издания "Подъем".

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Пятерых младенцев обнаружили 23 июня в одной из московских квартир. Возраст малышей – от нескольких дней до полутора лет. За детьми присматривала няня, гражданка Китая. В кваритер находилась еще одна женщина - вероятно, суррогатная мать одного из детей.

Во время обыска полиция нашла документы на усыновление двух младенцев на китайском языке. По факту обнаружения младенцев возбуждено дело о торговле людьми. Детей обследовал главный педиатр московского департамента здравоохранения. Врачи определили, что угрозы жизни и здоровью младенцев нет.

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