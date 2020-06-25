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Названа причина смерти Сергея Хрущева

16:15
  • четверг
  • 25 июня 2020

Стали известны результаты патологоанатомической экспертизы

Опубликованы результаты патологоанатомической экспертизы, которую провели после смерти Сергея Хрущева, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Как передает агентство Associated Press, причиной смерти Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.

Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни. Ученый уехал в США в 1991 году.

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