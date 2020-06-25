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Международные эксперты высоко оценили работу участка для голосования №155

16:29
  • четверг
  • 25 июня 2020

В частности, соблюдены все санитарные нормы по коронавирусу

Международные эксперты высоко оценили меры подготовки участков для голосования. Так, председатель попечительского Совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди-Зих отметила необходимый уровень санитарной безопасности на участке для голосования №155.

"Можно констатировать, что на участке соблюдены все необходимые санитарные нормы: мы получили санитарный набор с маской, перчатками и санитайзером. На входе нам измерили температуру. Кроме того, нельзя не отметить, что все участники процесса, в том числе наблюдатели, соблюдают социальную дистанцию", - сказала Жанин Арнольди-Зих.

В свою очередь, генсекретарь ассоциации АФЭР Алексис Таррад добавил, что на участке соблюдаются меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности граждан. Кроме того, на участке присутствуют наблюдатели

"Что касается общей организации голосования по изменению Конституции России, мы можем констатировать, что на участке соблюдаются меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности граждан. На участке присутствуют наблюдатели от различных политических партий, а также те, кто изъявил желание присутствовать на голосовании в качестве наблюдателей", - отметил он.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Москве уже открылось более 3,6 тысячи участков. Жители столицы также могут проголосовать онлайн.

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