Зеленский собрался идти в разведку

Один профессиональный разведчик стоит целой армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание комитета по вопросам разведки, который создали неделю назад.

Глава государства поставил комитету задачи и определил вектор его работы в условиях противодействия гибридным угрозам, передает РИА Новости.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - заявил Зеленский на заседании.

17 июня Зеленский своим указом создал комитет по вопросам разведки и ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.

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