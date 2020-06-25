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Зеленский собрался идти в разведку

16:54
  • четверг
  • 25 июня 2020

Один профессиональный разведчик стоит целой армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание комитета по вопросам разведки, который создали неделю назад.

Глава государства поставил комитету задачи и определил вектор его работы в условиях противодействия гибридным угрозам, передает РИА Новости.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - заявил Зеленский на заседании.

17 июня Зеленский своим указом создал комитет по вопросам разведки и ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.

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