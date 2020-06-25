Собянин: в Москве появилась одна из лучших в Европе онкоклиник

Комплекс на улице Дурова построен по соглашению правительства Москвы и частной медорганизации

В столице открылся Московский международный онкологический центр. Новую клинику мирового уровня сегодня посетил Сергей Собянин. Комплекс на улице Дурова построен по соглашению Правительства Москвы и частной медицинской организации. Помощь в центре будут оказывать по программе ОМС.

Удобные кресла, светлые просторные кабинеты. Так в новой клинике пациенты проходят курс химиотерапии. Мария Санина приезжает сюда раз в три недели, сеанс лечения длится полчаса. Всё бесплатно, по полису ОМС.

"Химиотерапия позади - теперь поддерживающая таргетная терапия, планируется 18 капельниц всего, в июле будет контрольное обследование - вообще положительная динамика достигнута! Главное сейчас - удержать положительный результат и выйти в ремиссию", - говорит Мария Санина.

Здесь лечат практически все виды онкологических заболеваний по последним международным стандартам. Уже сейчас в центре могут принимать до 150 пациентов в день и готовы расширяться. Запись – электронная, очередей нет ни в кабинет к врачу, ни за необходимыми лекарствами.

"У нас самое новейшее оборудование, оригинальные лекарственные препараты, у нас нет никогда простоя в препаратах, они всегда есть в наличии. Пациент может проконсультироваться и получить лечение в один день. У нас практически есть все дорогие препараты, которые есть на рынке мира", - заявила Ольга Хрупало, руководитель онкологического диспансера Московского международного онкологического центра.

Не только химиотерапия, но все самые современные и высокотехнологичные методы и лечения, и диагностики. В отделении лучевой терапии – 8 новейших аппаратов, так называемых линейных ускорителей. Например, на этом проводят самые сложные радиохирургические операции. Точно направленный луч может удалять мельчайшие опухоли и метастазы.

Прежде чем начать лечение, проводят точные расчёты. Как это происходит, сегодня показали мэру Москвы.

Сергей Собянин напомнил: Московский международный онкологический центр – пример успешного сотрудничества Правительства Москвы и инвесторов. В рамках концессионного соглашения частная медицинская организация перестроила и оснастила комплекс зданий бывшей городской 63-й больницы. Только в этом году лучевую терапию по программе ОМС здесь смогут пройти более 4,5 тысячи пациентов.

"Москва создает свою систему, вкладывает бюджетные деньги всей системы - материальной базы, организации, лаборатории. Но есть большой интерес со стороны частных инвесторов, я благодарен им - действительно, целый ряд компаний, которые вкладываются в эту непростую отрасль. Один из крупнейших инвесторов в онкологию - это клиника EMC, одна из крупнейших частных клиник в нашей стране. Мы в свое время передали в концессию морально и физически устаревшее здание и сегодня получили одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями, которые есть в мире", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшее время здесь планируют открыть круглосуточный стационар и отделение радионуклидной диагностики. А до 2025 года на базе комплекса создадут многопрофильный медицинский центр.

Полина Кастрицкая, Владимир Черных, Александр Козликин, Владислав Подымский, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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