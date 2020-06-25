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Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину

18:00
  • четверг
  • 25 июня 2020

Но в образовании и СМИ продвигается другая идея, отметил президент

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе "прекрасно знают", кто "добивал фашистскую гадину в её логове" и штурмом брал Берлин.

"Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они всё прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это неизвестно, что ли? Все всё знают... Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове, кто штурмом брал Берлин?" - заявил Путин.

По словам президента, западным специалистам это известно, "но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи".  Так происходит потому, что западные страны стараются выстроить "сегодняшние отношения в своих собственных интересах", отметил президент.

В четверг Путин в режиме видеоконференции провел встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава. В ходе телеконференции представители общественности из разных регионов рассказали Владимиру Путину о проблемах, которые им приходится решать, и поделились своими идеями и проектами. Президент, в частности, отметил важность взаимодействия властей и горожан при формировании городской среды. Он заверил, что государство будет брать на себя больше обязанностей по строительству социальных, в том числе спортивных, объектов в жилых комплексах. Одобрил глава государства и идею общественных докладов по народосбережению.

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