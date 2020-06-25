Как проходит первый день голосования по поправкам в Конституцию

Отдать свой голос можно по 1 июля включительно

В России стартовала неделя общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Открылись десятки тысяч избирательных участков, на всех строго соблюдают необходимые санитарные правила. Сделать выбор и определить будущее страны можно по 1 июля включительно. Кроме того, есть возможность выразить своё мнение на выездном участке или на дому. А 1 миллион 140 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области принимают участие в электронном волеизъявлении.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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