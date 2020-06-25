ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как проходит первый день голосования по поправкам в Конституцию

18:07
  • четверг
  • 25 июня 2020

Отдать свой голос можно по 1 июля включительно

В России стартовала неделя общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Открылись десятки тысяч избирательных участков, на всех строго соблюдают необходимые санитарные правила. Сделать выбор и определить будущее страны можно по 1 июля включительно. Кроме того, есть возможность выразить своё мнение на выездном участке или на дому. А 1 миллион 140 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области принимают участие в электронном волеизъявлении.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Работа иностранных экспертов-наблюдателей на голосовании
Работа иностранных экспертов-наблюдателей на голосовании
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием
Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.