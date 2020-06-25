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"Какие ножки!": личный фотограф Пугачевой показал певицу в купальнике

17:28
  • четверг
  • 25 июня 2020

Артистка стеснялась своей фигуры

Роман Родин, личный фотограф Аллы Пугачевой, опубликовал архивный снимок Примадонны в купальнике swim-dress и куртке в тон.

Снимок был сделан в 1994 году на гастролях в Болгарии, певице на тот момент было 45 лет. Купальник swim-dress выгодно подчеркнул ее стройные ноги, спрятав лишние килограммы на животе и бедрах, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"А это Золотые Пески 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел Утро на отдыхе на Золотых Песках", - подписал Родин фотографию.

Поклонники были рады увидеть раритетную фотографию Пугачевой – певица редко фотографировалась без одежды. "Какие стройные ножки у Аллы Борисовны!", - восхитились они.

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