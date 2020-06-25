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Вдова сына Хрущева опровергла сообщения о причинах смерти мужа

17:54
  • четверг
  • 25 июня 2020

Голенко попросила перестать распускать сплетни

Вдова Сергея Хрущева уточнила причину смерти покойного супруга.

По словам Валентина Голенко, он скончался от старости. Последние два года сын советского генсека серьезно болел.

"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года", - сказала Голенко РИА Новости.

Ранее агентство Associated Press, причиной смерти Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Следов убийства не нашли.

Утром 25 июня стало известно, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер в своем доме в США на 85-ом году жизни. Ученый переехал в Штаты в 1991 году.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В советское время участвовал в разработках ракетно-космической техники - проектов крылатых и баллистических ракет, создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя "Протон". В 1991 году уехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе.

Документальный фильм "Секретный космос" с участием Сергея Хрущева

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