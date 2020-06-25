Ксения Собчак упала и сломала нос (видео)

Журналистке провели операцию на лице
Телеведущая Ксения Собчак неудачно упала, получила сотрясение мозга и сломала нос.
Как именно это произошло, журналистка не уточнила. Ее отвезли в больницу, где провели операцию. Потёкшая тушь и синяки под глазами намекнули, что она была внеплановой и экстренной.
"Все нормально. Бывает. Прорвемся!" — заявила Собчак в видеообращении, показав забинтованное лицо.
Телеведущая поблагодарила врачей за помощь, а мужа и маму – за поддержку. Теперь Собчак предстоит процесс восстановления, поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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