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Ксения Собчак упала и сломала нос (видео)

18:30
  • четверг
  • 25 июня 2020

Журналистке провели операцию на лице

Телеведущая Ксения Собчак неудачно упала, получила сотрясение мозга и сломала нос.

Как именно это произошло, журналистка не уточнила. Ее отвезли в больницу, где провели операцию. Потёкшая тушь и синяки под глазами намекнули, что она была внеплановой и экстренной.

"Все нормально. Бывает. Прорвемся!" — заявила Собчак в видеообращении, показав забинтованное лицо.

Телеведущая поблагодарила врачей за помощь, а мужа и маму – за поддержку. Теперь Собчак предстоит процесс восстановления, поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления.

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