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Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 37%

18:32
  • четверг
  • 25 июня 2020

Таких результатов удалось добиться за неделю

Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось на 37% за неделю.

Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, на 21% сократилось число больных на ИВЛ.

В то же время число тестов на COVID-19 в Москве остается прежним, несмотря на снижение случаев. За сутки в Москве делают порядка 48 тысяч ПЦР-тестов.

По данным на 25 июня, в столице выявлен 217 791 случай коронавируса, выздоровели 142 194, умерли 3 669.

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