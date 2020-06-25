Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 37%

Таких результатов удалось добиться за неделю

Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось на 37% за неделю.

Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, на 21% сократилось число больных на ИВЛ.

В то же время число тестов на COVID-19 в Москве остается прежним, несмотря на снижение случаев. За сутки в Москве делают порядка 48 тысяч ПЦР-тестов.

По данным на 25 июня, в столице выявлен 217 791 случай коронавируса, выздоровели 142 194, умерли 3 669.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"