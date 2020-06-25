Собянин призвал москвичей по возможности не посещать детские сады

Должен пройти адаптационный период, указал мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан повременить с использованием детских садов. Если есть возможность, лучше не оставлять там своих детей, отметил он. Несмотря на это, детский сад в любом случае примет ребенка.

По словам Собянина, на сегодняшний день около 50 тысяч детей уже посещают детские сады.

"До 80 тысяч мы видим запрос. Это, кстати, больше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, больше, чем прошлым летом. Тем не менее, я бы попросил, если это возможно, если не горит совсем, воздержаться водить ребенка в детский сад. Еще какой-то адаптационный период должен пройти", - сказал Собянин в эфире "Россия 24".

Ранее Собянин заявил, что показатель выявляемости зараженных коронавирусом в Москве за неделю снизился на 37%, еще на 21% сократилось число больных на ИВЛ.

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