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Иностранным специалистам разрешили въезд в Россию

19:13
  • четверг
  • 25 июня 2020

Списки будут проверяться в МВД и ФСБ

Правительство смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Теперь им разрешается однократно въезжать в страну на основании особого списка, который федеральные органы исполнительной власти должны направлять в ФСБ и МВД.

При въезде иностранец должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг. Также важно указать пункт пропуска, через который работник планирует въехать в Россию.

Ранее о смягчении ограничений просили деловые ассоциации, бизнес и руководства дипмиссий.

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