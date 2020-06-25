В Нижнем Новгороде горит музей имени Горького (видео)

Все экспонаты находятся в безопасном месте

В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей имени Горького.

Здание расположено по адресу: улица Минина, 26. Музей находится на реконструкции, все экспонаты вывезли в безопасное место.

Возгорание началось на втором, последнем этаже, на данный момент площадь его составляет 500 квадратных метров. Существует реальная угроза распространения огня на другие части здания. Ранг пожара повышен со второго до третьего, сообщили ГУ МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара принимают участие 26 единиц техники и 80 человек. О причинах возгорания пока не сообщается.

Здание музея - это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером - образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века. С июня 2019 года он находится на реставрации, уточняет "Интерфакс".

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