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Директор театра на Таганке Ирина Апексимова проголосовала по поправкам в Конституцию онлайн

19:22
  • четверг
  • 25 июня 2020

Она не разделяет позицию тех, кто собирается игонирировать голосование

Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова приняла участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

Как проходит первый день голосования по поправкам в Конституцию
Явка на электронное голосование по Конституции составила 20%

"Я выбрала электронный способ голосования, потому что мне так удобней. Я буквально только что проголосовала", - сказала она (цитата по "Москва 24").

Директор театра заявила, что она не разделяет позицию тех, кто собирается проигнорировать голосование.

"Я считаю, что человек может голосовать "за", может голосовать "против", у каждого есть своя точка зрения. Но не участвовать - это какая-то позиция улитки, которая прячет свою голову, и пускай за меня решает кто-нибудь, кроме меня, а я буду довольна или нет", - отметила Апексимова.

Ранее в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос за или против изменений можно по 1 июля включительно. В Москве можно проголосовать онлайн.

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