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Депутат МГД Герасимов: Власти нашли оптимальное решение по набережной Тараса Шевченко

19:42
  • четверг
  • 25 июня 2020

Набережная станет новой зоной притяжения

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов назвал оптимальным решение столичных властей в отношении набережной Тараса Шевченко.

"Ее сделают пешеходной по выходным и праздничным дням с 29 июня по 1 ноября. Маршрут от гостиницы "Украина" до моста "Багратион" ограничат блокираторами. Набережную перекрывали и раньше – в теплое время года, это отличное место для прогулок", – прокомментировал он в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Набережная станет новой зоной притяжения, при этом права автомобилистов не будут ущемлены, уверен Герасимов.

Парламентарий отметил важность пешеходных маршрутов. По его мнению, современный мегаполис должен быть ближе к нуждам и желаниям жителей.

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