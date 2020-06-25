"Убийца – папа?!" Сын погибшего в ДТП с Ефремовым ответил на слова об усыновлении

Семья эмоционально отреагировала на предложение актера

Сын погибшего в ДТП Сергея Захарова ответил на предложение актера Михаила Ефремова об "усыновлении".

По словам Валерия Захарова, высказывания актера оскорбительны и не "укладываются в голове", передает RT.

"Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли "папа"?!", - передал его слова адвокат семьи Александр Добровинский.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, который представляет в суде интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить несовершеннолетних родственников погибшего Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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