"Будь ты проклят!" Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Это произошло в "зрелом возрасте"

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о домогательствах со стороны экс-президента Грузии, а ныне - главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили.

Об этом она заявила в эфире шоу "Подруги" на YouTube-канале "Нежный редактор".

"Там дошло до драки… Я сказала: "Поставь меня на место! будь ты проклят! Я уверена, что ни одна нога ни одного грузина не ступит на твою могилу", - рассказала Канделаки.

Телеведущая объяснила, что в Грузии был обычай хоронить великих правителей в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, а люди ходили по их праху.

После скандального инцидента Канделаки много лет не впускали в Грузию, этому, по ее словам, поспособствовал Саакашвили.

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