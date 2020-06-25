Путин предложил общественникам подключиться к мониторингу нацпроектов

Президент оценил деятельность Общественной палаты при подготовке поправок в Конституцию

Владимир Путин провел сегодня встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава. Она прошла в режиме видеоконференции. Президент поблагодарил членов палаты за активное участие в подготовке изменений в Конституцию и предложил проследить за самим процессом голосования, чтобы процедура прошла без нарушений. Озвучил глава государства и другие инициативы, в реализации которых помощь общественников может быть незаменимой.

Общественной палате России уже 15 лет, и за это время она принесла немало пользы. Беседуя с обновленным, 7-м составом, президент благодарит за работу над поправками в Конституцию. Теперь, подчеркивает Владимир Путин, важно следить, чтобы сама процедура голосования прошла без нарушений.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, "накрутки" явки. Не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России. Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках. А главное, конечно же, гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого её гражданина", - сказал Путин.

Наблюдать за ходом голосования уже выразили желание 450 тысяч человек. Это и представители партий, в том числе внепарламентских, и члены общественных организаций.

"Такой интерес у граждан быть общественными наблюдателями, что поток заявок не прекращается, и мы приняли решение рекомендовать ОП до 29 июня включительно принимать заявки. Таким образом, мы планируем, что более полумиллиона человек в конечном итоге будут наблюдать за выборами и тогда получится от 5 до 7 наблюдателей на каждый участок", - заявил Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

"Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом, изменения, которые намечены, в Основной закон, в Конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане, вправе решать, каким быть нашему Основному закону", - заверил Путин.

У Общественной палаты - много задач, продолжает Путин. Нужно усилить контроль за исполнением решений о поддержке семей с детьми и бизнеса. Следить за распределением денег на лечение больных детей, которые государство будет получать от повышения НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов в год. В центре внимания - и план восстановления экономики, и выполнение нацпроектов. Об одном из них - о "Народосбережении" - напомнила сегодня прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

"У нас нет центров раннего развития, у нас строятся огромные жилые дома и малюсенькая площадочка, где можно заниматься спортом. Нужно сделать такой стандарт, чтобы строительство обязательно предусматривало в этих жилищных комплексах обязательно спортивную культурно-образовательную инфраструктуру", - убеждена Ирина Винер-Усманова, председатель комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

"Правительство уже сейчас имеет поручение пересмотреть и строительные стандарты, и вообще предложить новые решения в этой сфере. Так что ваши предложения как нельзя кстати. Спасибо вам за это", - поблагодарил президент России.

А вот предложение от ректора легендарного ГИТИСа - создать свой, независимый международный рейтинг театральных вузов. На Западе такие есть, но объективность их сомнительна.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"