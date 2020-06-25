Собянин примет участие в голосовании по Конституции онлайн

Мэр хочет лично протестировать систему электронного голосования

За тем, как проходит общероссийское голосование в Москве, следят 20 тысяч наблюдателей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что на всех избирательных участках соблюдаются меры безопасности, а половине членов комиссий сделаны тесты на коронавирус. В ближайшие дни обследование пройдут все остальные. Рассказал Сергей Собянин и о том, каким образом собирается проголосовать сам.

"Хотел пойти на избирательный участок, чтобы показать безопасность этого голосования, но так как я, вы видите, все равно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, то есть меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок? невозможно, поэтому я решил прийти в Общественную палату проголосовать в электронном виде. Потому что хочу сам оттестировать, попробовать, что это такое, с учетом того, что огромное количество москвичей выбрало электронную систему голосования - более миллиона человек", - заявил Собянин.

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