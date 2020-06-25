Москвич едва не лишился ноги из-за ожогов от борщевика

Он не знал, как выглядит опасное растение

Врачи Института скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину, получившего сильные ожоги от борщевика.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что москвич покосил борщевик на даче без всякой защиты, из одежды на нем были только шорты. Ситуацию усугубила солнечная погода, поскольку сок борщевика при попадании на кожу повышает ее чувствительность к ультрафиолету и возникают впоследствии ожоги.

Мужчина не знал, как выглядит борщевик и чем он опасен, поэтому не сразу обратился к врачу и занимался самолечением. На седьмые сутки его состояние сильно ухудшилось, и он обратился за профессиональной медицинской помощи.

Врачи диагностировали у пострадавшего обширные поражения кожи живота, спины, конечностей, особенно левой ноги. Если бы мужчина обратился к врачам немного позже, то могли развиться гнойно-некротические осложнения.

Целую неделю врачи лечили ожоги пациента, накладывали коллагеновые повязки для ускорения процесса лечения. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, его выписали из больницы.

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