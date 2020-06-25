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МГИК: Проголосовать дважды по поправкам в Конституцию не получится

21:31
  • четверг
  • 25 июня 2020

Все попытки будут пресекаться

В Мосгоризбиркоме заявили, что возможность повторного голосования по поправкам в Конституцию исключена, так как система голосования имеет "страховочный механизм".

"30 июня, после того, как закончится дистанционное электронное голосование, выверяют списки для того, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке, а также те, кто проголосовал, и по ним будет проведена сверка со списками пришедших на участки для голосования для исключения возможных злоупотреблений", - пояснил председатель МГИК Юрий Ермолов.

После случая с телеведущим Павлом Лобковым решено в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

Председатель МГИК заявил, что попытка повторно проголосовать является нарушением закона. "Злоупотребление правом - серьезная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная ответственность", - сказал Ермолов.

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