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Появилось видео нападения срочника на автомобиль ФСО

22:25
  • четверг
  • 25 июня 2020

Солдата отправили к психиатру

В Сети появилось видео инцидента, который произошел перед Парадом Победы на Красной площади.

На кадрах, которые приводит агентство ТАСС, можно заметить, как солдат срочной службы подходит к микроавтобусу Федеральной службы охраны (ФСО) и разбивает стекло прикладом винтовки Мосина.

Нарушителя оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Инцидент произошел 24 июня. Солдат должен был участвовать в Параде Победы, но по требованию военной контрразведки ФСБ, его перевели в резерв. По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам. Если врачи сочтут солдата здоровым, он окажется под следствием за хулиганство.

По данным "Коммерсанта", речь идет о 22-летнем уроженце Калуги Никите Еременко, он служит в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Юноша наравне со всеми маршировал с утра до вечера несколько месяцев, готовился к параду, но буквально накануне мероприятия его зачислили в резерв, пообещав, что ведомственную медаль "Участнику парада Победы" он все равно получит.

Сослуживцы рассказали, что Никита очень переживал из-за того, что его отстранили от парада. в результате солдат, не совладав с эмоциями, решил "отомстить сотрудникам ФСБ за свое отстранение, но не знал, что в машине окажутся их коллеги из ФСО", уточняет издание. 

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