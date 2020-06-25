Явка на электронном голосовании по поправкам в Конституцию превысила 40%

За 9 часов электронного голосования его участниками стали 468 337 человек

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составляет 40%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за дистанционным голосованием.

За 9 часов электронного голосования его участниками стали 468 337 человек, это более 40% общей явки. Количество выданных бюллетеней в двух регионах превысило 476 тысяч, передает РИА Новости.

Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - с 25 по 30 июня. Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить до 1 июля включительно.

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