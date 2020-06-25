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Теплоход с выпускниками столкнулся с набережной в Москве (фото)

22:53
  • четверг
  • 25 июня 2020

На борту находились 46 выпускников 9 класса

В Москве прогулочный теплоход "Лагуна" с выпускниками столкнулся со стенкой причала.

Инцидент произошел 25 июня в 20:50 по московскому времени. Во время разворота теплоход по касательной задел стенку набережной Москвы-реки.

 

На борту находились 49 выпускников девятого класса и 10 взрослых – это родители и сопровождающие. Никто не пострадал.

Следственный комитет на транспорте начал проверку. Выясняются причины произошедшего.  

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