Эксперт объяснил смысл переброски американских солдат из Германии в Польшу

Их заменят ракетами

Десятки тысяч американских солдат уйдут из Германии, но недалеко — в соседнюю Польшу. Дональд Трамп легко договорился с Анджеем Дудой об этом маневре, отметив наличие жизненно важного союза между двумя народами. В российском МИД заявили, что Польша теперь становится прифронтовым государством. Смысл переброски американских войск ближе к российским границам в эфире программы "События. 25-й час" объяснил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Такое решение прорабатывалось еще с осени. Все этом время гегемон НАТО в лице США через своих союзников в Прибалтике и Польше пытался убедить Германию в том, что войска заменят ракетами. Это программное размещение. Американцы в 2018 году приняли новую доктрину, военный стандарт. Раньше у них был стандарт 2+, то есть они могли вести войны на двух театрах действия, и еще несколько операций по всему миру. Но когда усилились два государства — Россия и Китай, — они приняли стандарт, по которому могут вести войну против одного крупного государства. Сейчас они выбрали своим противником Китай, потому что он слабее в военном плане. А Европу определили в качестве сдерживающего региона. Россию они должны сдерживать тем огромным количеством вооружений, которое они размещают", - сказал Леонков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"