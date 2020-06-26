Российские автомобилисты с 1 июля начнут жить по новым правилам

В частности, некоторым придется сдавать больше анализов

Новые правила для российских автомобилистов начнут действовать с 1 июля. Основные нововведения касаются изменений в конструкции машин, а также порядка медицинского освидетельствования.

Ужесточаются требования к легализации оборудования, не предусмотренного конструкцией автомобиля. Так, установку лебедки, фаркопа и багажника, а также газобаллонного оборудования, с 1 июля можно будет узаконить только после проверки в специальной лаборатории.

Для тех, кто только собирается получить права на вождение автомобиля – или же продлить срок их действия, изменяется порядок медосвидетельствования. Вводятся дополнительные анализы. Правда, сдавать их придется не всем – а только тем водителям, у кого врач-нарколог выявит признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, передает РИА Новости.

Напомним, Минздрав собирался распространить такой порядок освидетельствования на всех без исключения водителей с 22 ноября прошлого года – что вызвало ажиотаж и недовольство российских автомобилистов. Однако после того, как президент Владимир Путин назвал подобные нововведения "чушью", вступление в силу нового порядка отложили.

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