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Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

08:35
  • пятница
  • 26 июня 2020

Они не жалуются

Российские добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса, рассказали о самочувствии. Свое состояние они оценили как хорошее, никаких побочных эффектов у них не наблюдалось.

"После введения вакцины чувствую себя хорошо. Эмоциональное состояние на подъеме", - рассказал доброволец по имени Артур. Интервью с ним публикует ТВЦ.RU.

Доброволец Наталья подтверждает слова Артура. По ее словам, состояние после вакцинации никак не изменилось.

"Хоть сейчас готова в бой, - шутит девушка.

"Без изменений состояние, ни температуры, ничего. Как будто витаминки вкололи", - соглашается доброволец Юрий.

Добровольцы сейчас находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко. Как рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев, по результатам осмотра и анализа лабораторных показателей, у участников испытания вакцины не наблюдались осложнения или побочные реакции.

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