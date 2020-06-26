Открыт способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Вирус боится ультрафиолета

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета и компания, разрабатывающая светотехнику, провели интересное исследование. Они выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 погибает под действием ультрафиолетового излучения специальных ламп.

В своих экспериментах ученые использовали материал, загрязненный вирусом. Они обработали его ультрафиолетом разной дозировки.

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снижается на 99%. Для этого требуется всего шесть секунд. Для полного уничтожения SARS-CoV-2 ученые выбрали дозировку в 22 мДж/см2. Вирус погиб за 25 секунд, пишет rg.ru.

SARS-CoV2 - это новый коронавирус, идентифицированный как причина коронавирусной болезни COVID-19. По последним данным, свыше 9,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 превысило 491 тысячу.

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