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Открыт способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

08:29
  • пятница
  • 26 июня 2020

Вирус боится ультрафиолета

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета и компания, разрабатывающая светотехнику, провели интересное исследование. Они выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 погибает под действием ультрафиолетового излучения специальных ламп. 
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В своих экспериментах ученые использовали материал, загрязненный вирусом. Они обработали его ультрафиолетом разной дозировки. 

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снижается на 99%. Для этого требуется всего шесть секунд. Для полного уничтожения SARS-CoV-2 ученые выбрали дозировку в 22 мДж/см2. Вирус погиб за 25 секунд, пишет rg.ru

SARS-CoV2 - это новый коронавирус, идентифицированный как причина коронавирусной болезни COVID-19. По последним данным, свыше 9,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 превысило 491 тысячу.

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