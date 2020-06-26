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Саакашвили признал превосходство России над Украиной

08:57
  • пятница
  • 26 июня 2020

В Незалежной, по словам политика, лучше не становится

Россия выигрывает войну на фронте реформ – к такому выводу пришел Михаил Саакашвили в результате сравнения российской и украинской экономик. Ответственный за реформы на Украине политик признал, что пытается внедрить в Незалежной то, что уже давно действует в России.
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Глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам разоткровенничался в    разговоре с украинским бизнесменом Игорем Гуменным. Саакашвили заявил, что Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса. Политик признал, что в России многие вопросы решаются быстрее, чем на Украине.

Предприниматель с Саакашвили согласился: Гуменный посетовал, что иностранцам гораздо выгоднее вести бизнес в России, так как страна предоставляет для этого хорошие возможности. Бизнесмен отметил, что западные и китайские инвесторы чаще предпочитают Россию Украине, несмотря на дорогую рабочую силу. "Они сумели за пять лет все поменять... На Украине лучше не становится, а там — как в Европе", — заявил бизнесмен.

"Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии. Они выигрывают войну на фронте реформ", — заявил Саакашвили. Экс-президент Грузии признал, что Россия ушла далеко вперед – и это его сильно расстраивает.

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