Саакашвили признал превосходство России над Украиной

В Незалежной, по словам политика, лучше не становится

Россия выигрывает войну на фронте реформ – к такому выводу пришел Михаил Саакашвили в результате сравнения российской и украинской экономик. Ответственный за реформы на Украине политик признал, что пытается внедрить в Незалежной то, что уже давно действует в России.

Глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам разоткровенничался в разговоре с украинским бизнесменом Игорем Гуменным. Саакашвили заявил, что Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса. Политик признал, что в России многие вопросы решаются быстрее, чем на Украине.

Предприниматель с Саакашвили согласился: Гуменный посетовал, что иностранцам гораздо выгоднее вести бизнес в России, так как страна предоставляет для этого хорошие возможности. Бизнесмен отметил, что западные и китайские инвесторы чаще предпочитают Россию Украине, несмотря на дорогую рабочую силу. "Они сумели за пять лет все поменять... На Украине лучше не становится, а там — как в Европе", — заявил бизнесмен.

"Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии. Они выигрывают войну на фронте реформ", — заявил Саакашвили. Экс-президент Грузии признал, что Россия ушла далеко вперед – и это его сильно расстраивает.

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