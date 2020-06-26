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Россиян ждет заметное похолодание после аномальной жары

08:54
  • пятница
  • 26 июня 2020

Холодный циклон придет в понедельник

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании, которое наступит на следующей неделе. 
Назван самый эффективный способ спастись от жары

29-30 июня в центральную Россию придет циклон, под влиянием которого температура воздуха ощутимо снизится. "Уже и ночью [с воскресенья на понедельник] будет 10-12 градусов, днем будет 19-22... По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение", - цитирует Вильфанда РИА Новости

Во вторник, по словам синоптика, будет еще прохладнее. Ожидаются дожди. 

Холодный циклон достигнет также Северо-Западного федерального округа. Прохладная погода установится в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. 

Ранее сообщалось, что с пятницы, 26 июня, в европейскую часть России придет аномальная жара. В выходные потеплеет до 26-32 градусов.  

Такая жара может плохо сказаться на здоровье людей, особенно пожилых. Врачи рекомендуют не выходить из дома в полуденные часы, а на улице по возможности находиться в тени.

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