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Ефремов перенес сердечный приступ

09:20
  • пятница
  • 26 июня 2020

Он находится в подавленном состоянии

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает в суде интересы Михаила Ефремова, сообщил о проблемах со здоровьем у актера.  
Ефремов пообещал усыновить детей из семьи Захарова

По словам юриста, 25 июня у артиста случился сердечный приступ. Родные хотели вызвать врачей, но Ефремов их остановил. 

Из-за плохого самочувствия актер не стал просить суд о том, чтобы разрешить ему посетить могилу матери. 25 июня была годовщина ее смерти. 

Эльман Пашаев сказал, что его подзащитный находится в подавленном состоянии. "Отказ от поездки к любимому человеку на могилу в такой важный день отчасти можно расценивать как самобичевание", - пишет mk.ru

Накануне Пашаев пояснил свои слова о том, что Ефремов готов усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера. Речь идет о некоем покровительстве, а не о юридическом акте, сказал адвокат. 

Слова об усыновлении возмутили родных Захарова. "Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли "папа"?!" - сказал адвокат семьи Александр Добровинский, передавая слова сына покойного. 

Дочь Михаила Ефремова тоже высказалась по этому поводу. "Бать, ну куда нам еще детей", - написала Анна Мария в соцсети. 

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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