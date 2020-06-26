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Московские врачи вылечили за сутки почти 2 тысячи пациентов с коронавирусом

09:33
  • пятница
  • 26 июня 2020

Выздоровление подтверждено специальными исследованиями

Число выздоровевших пациентов в Москве, у которых ранее был диагностирован коронавирус, продолжает расти. За минувшие сутки столичные врачи вылечили почти 2 тысячи человек, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Ракова: в Москве создан резерв лекарств для борьбы с COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 997 пациентов", - заявила заммэра. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице с начала эпидемии составило, по словам Раковой,  144 191.

Отсутствие вируса у пациентов подтверждается специальными исследованиями, подчеркнула заммэра. Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы – при условии отрицательных анализов на ВИЧ, гепатиты В и С и возраста от 18 до 55 лет.

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