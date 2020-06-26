"Решение о разводе мое": Асмус рассказала об отношениях с Харламовым

Их брак действительно потерпел крах

Актриса Кристина Асмус опровергла слухи, которые появились вокруг ее развода с шоуменом Гариком Харламовым. По ее словам, они с мужем никого не разыгрывают.

Асмус сообщила, что они с Харламовым не участвовали в шоу Comment Out, участников которого заставляют писать в соцсети скандальные комментарии и выполнять малоприятные задания.

"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим", - написала Кристина Асмус.

Она сказала, что никому не дает интервью, тем более за деньги.

На днях ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что Асмус и Харламов "разводятся" по заданию, которое им дали на проекте. "Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", - сказал Маркони. Шоу с участием звезд выйдет в июле, пообещал он.

Гарик Харламов предложил Маркони опубликовать тизер передачи, чтобы не выглядеть лжецом в глазах общественности. По словам шоумена, Маркони просто пиарится на его разводе.

- Я даже немного обрадовалась, когда ото всюду полезли новости, мол, это все из-за шоу и никакого развода не будет, была капля надежды, - пишут в Сети.

- Ничего не понятно, но очень интересно.

- По всей России люди разводятся! И только разводы известных людей вызывают такой ажиотаж!

- Очень жаль, эх, думала, появилась надежда на то, что вы вместе.

- Не пара! Надо было раньше думать за кого выходишь!

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

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