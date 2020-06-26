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"Решение о разводе мое": Асмус рассказала об отношениях с Харламовым

09:58
  • пятница
  • 26 июня 2020

Их брак действительно потерпел крах

Актриса Кристина Асмус опровергла слухи, которые появились вокруг ее развода с шоуменом Гариком Харламовым. По ее словам, они с мужем никого не разыгрывают.  
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Асмус сообщила, что они с Харламовым не участвовали в шоу Comment Out, участников которого заставляют писать в соцсети скандальные комментарии и выполнять малоприятные задания. 

"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим", - написала Кристина Асмус. 

Она сказала, что никому не дает интервью, тем более за деньги. 

На днях ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что Асмус и Харламов "разводятся" по заданию, которое им дали на проекте. "Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", - сказал Маркони. Шоу с участием звезд выйдет в июле, пообещал он. 

Гарик Харламов предложил Маркони опубликовать тизер передачи, чтобы не выглядеть лжецом в глазах общественности. По словам шоумена, Маркони просто пиарится на его разводе.

- Я даже немного обрадовалась, когда ото всюду полезли новости, мол, это все из-за шоу и никакого развода не будет, была капля надежды, - пишут в Сети. 

- Ничего не понятно, но очень интересно. 

- По всей России люди разводятся! И только разводы известных людей вызывают такой ажиотаж!

- Очень жаль, эх, думала, появилась надежда на то, что вы вместе. 

- Не пара! Надо было раньше думать за кого выходишь!

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

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