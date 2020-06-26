Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 50%

Участвуют жители Москвы и Нижегородской области

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции, по словам наблюдателей, пересекло экватор. Явка превысила 50%.

"Явка э-голосования 50,94%. Пересекли экватор (606 тысяч избирателей)", - написал в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В онлайн-голосовании, которое началось 25 июня в 10:00, участвуют жители Москвы и Нижегородской области. Как сообщалось, для участия в электронном голосовании было подано около 1 миллиона заявлений в Москве, а в Нижнем Новгороде – около 140 тысяч.

По данным на 6 часов утра 26 июня, явка составляла 49,51%. Дистанционное электронное голосование продлится до 30 июня включительно, напоминает ТАСС.

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