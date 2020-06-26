Первыми победителями программы "Миллион призов" стали более 390 тысяч человек

Всего предусмотрено 2 миллиона призов

Победителями первого розыгрыша программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов" стали больше 390 тысяч человек. Со второго июля москвичи смогут передать свои баллы различным благотворительным фондам, пишет агентство "Москва".

Старт программе "Миллион призов" был дан накануне. Всего предусмотрено 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Сертификаты можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения.

На сегодняшний день более 80 компаний присоединились к программе "Миллион призов".

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