Москвичей в субботу ждет жара до +32

И дождей не будет

Жителей Центральной России в выходные ожидает аномально жаркая погода. В частности, в столичном регионе уже в субботу столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла. Это приблизительно на шесть градусов выше нормы.

По словам синоптиков, завтрашний день может стать не только самым жарким за неделю, но и побить температурный рекорд на 27 июня за всю историю метеонаблюдений. При этом осадков в городе не ожидается, передает "ТВ Центр".

А вот в воскресенье температура хоть и незначительно, но опустится. Местами могут пройти кратковременные дожди.

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