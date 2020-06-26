Россия второй день голосует по поправкам

Уже более 600 тысяч человек высказали свое мнение при онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. То есть всего за сутки так называемая электронная явка перешагнула планку в 50 процентов. И это только Москва и Нижегородская область. До 1 июля сделать выбор можно любым удобным способом.

Ежедневно, задолго до прихода первых избирателей, на участки по всей стране прибывают специалисты МЧС. Тщательно обрабатывают специальным раствором вход, помещения и контактные поверхности, включая кабины и урны. Ровно в 8 утра все готово к началу голосования.

На участках - индивидуальные средства защиты. В Ингушетии, маски и даже одноразовые ручки заранее упаковывают в индивидуальные пакеты и выдают избирателям на входе. Хотя практика показала: россияне и сами уже привыкли соблюдать меры безопасности.

"Редко кто приходил без средств защиты, как правило все были в масках, за редким исключением. Но у нас на входе есть маски, санитайзер и перчатки. На входе измеряли температуру", - говорит председатель участковой избирательной комиссии 3622 Ленинского городского округа г. Видное Людмила Лернер.

Случаи повышенной температуры бывают. Но, во-первых, это не обязательно коронавирус, а во-вторых, приходить повторно не придется, проголосовать в этом случае можно в отдельном помещении.

"Очень хорошо, что вы нашли возможность провести голосование в несколько дней, учитывая ситуацию с коронавирусом, очень мудрый выбор - чтобы люди не голосовали все сразу. Вы используете высокотехнологичные решения, в том числе электронные избирательные урны, и это замечательно. Все организовано хорошо", - говорит наблюдатель, депутат парламента Италии Паоло Гримольди.

Россияне уже по достоинству оценили удобство электронных сервисов. В первый же день онлайн проголосовала почти половина из тех, что подал заявки - 600 тысяч человек. Эксперимент проходит в Нижегородской области и Москве. И его уже можно считать удачным.

За онлайн-голосованием пристально следит специальное подразделение Общественного штаба по контролю и наблюдению. Сбоев не выявлено. В столице зафиксировано два нарушения, причем виновники - сами избиратели. Они пытались отдать свой голос и на участке и на портале, а затем похвастались этим в соцсетях. В Мосгоризбиркоме это назвали провокацией и напомнили об ответственности: от штрафа в 30 тысяч рублей до уголовного преследования в случае преднамеренных действий.

В общественном штабе тщательно анализируют все информационное поле вокруг выборов. Особую активность традиционно проявляет организация "Голос", которая первой в стране была признана иностранным агентом. Ее портал "Карта нарушений" опубликовал сообщение одной из пользовательниц соцсети о том, что ей отказано в регистрации для электронного голосования, однако она якобы смогла проголосовать.

Однако на самом деле сайт, на котором голосовала избирательница - фальшивый. При переходе по ссылке каждый может увидеть надпись: "Спасибо, ваш голос учтён!"

Тогда как адрес реального сайта для голосования по поправкам в Конституцию совершенно другой. В соцсетях гуляет и видео, на котором избиратели в кабине пишут лежавшей там ручкой на листе бумаги, затем нагревают его зажигалкой, и надпись исчезает. Вот только ролик этот снят даже не в России.

В Центризбиркоме подчеркивают: любые попытки дискредитации голосования будут незамедлительно пресекаться. Вместе с тем, приняты все меры, чтобы волеизъявление граждан было честным и прозрачным. Именно поэтому каждый день по окончанию работы участков заполненные бюллетени упаковывают в сейф-пакет, где они будут храниться до окончания голосования 1 июля. Все документы ночью находятся в металлических сейфах под охраной полиции.

Голосование по поправкам в Конституцию продолжается. Для того чтобы отдать свой голос у россиян есть еще шесть дней.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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