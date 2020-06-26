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Цитадель Алеппо вновь открылась после коронавируса

12:05
  • пятница
  • 26 июня 2020

Для посещения она была закрыта три месяца

Древняя цитадель сирийского Алеппо открылась после отмены ограничений, введённых из-за коронавируса. Теперь там с нетерпением ждут туристов со всего мира.

Песня о любимом Алеппо не звучала из уст Ахмеда Хай Кадура три месяца. Мужчина уже давно стал местной знаменитостью: и кофе нальёт, и песню споёт. Но однажды он исчез. Как и весь народ с площади перед цитаделью.

"Ещё несколько дней назад здесь было пустынно, но уже сейчас открылись все рестораны и кафе для посетителей. Она открыта каждый день с девяти утра и до шести вечера. Очень ждем и туристов со всего света", - говорит Ахмед.

Цитадель называют символом Алеппо. Во время войны ее пытались захватить боевики, но отряды самообороны выстояли, добавив героизма ее и без того славной истории. Это уже вошло в рассказы гидов, которые водят экскурсии по музею под открытым небом.

"Это самое любимое место жителей Алеппо. Я сам здесь впервые побывал, когда мне было десять лет, сюда привёл меня отец. Теперь моя очередь рассказывать историю Цитадели моим дочерям и сыну", - говорит Халед Весс.

Ждет появления туристов и Халед Хамд. Из руин он восстановил свою мастерскую и с утра до вечера здесь раздается звук ударов по железу. Сувенирная продукция пользуется спросом.

"Сейчас пока нет иностранных туристов. Но мы все же ждём, когда они вновь приедут к нам в Сирию. Алеппо десятки раз захватывали враги. Они разрушали наш город, но спустя какое-то время он возрождался вновь. Уверен, что так будет и в этот раз", - говорит мужчина.

Алеппо — один из древнейших постоянно населенных городов мира. В свои лучшие годы по значимости превосходил Каир и Константинополь. Да и сейчас остаётся промышленной столицей своей страны. Рассказов о Халебе - так звучит название города по-арабски - много. Однако здесь каждый разделяет известную поговорку, что лучше один раз увидеть.

Павел Прокопенко, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр", Сирия.

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