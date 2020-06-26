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Германия ответит на санкции США их же оружием

11:53
  • пятница
  • 26 июня 2020

Берлин защищает газопровод "Северный поток - 2"

Берлин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном новых санкций против проекта "Северный поток - 2". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Ангелы Меркель.

В опубликованном на том же ресурсе внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что американские ограничения нанесут ущерб значительному числу европейских компаний и банков. А, стало быть, отпор Америке должна дать не одна Германия, но и весь Евросоюз.

Санкции в отношении участников строительства международного газопровода "Северный поток-2" предусмотрены новой оборонной стратегией США, передает "ТВ Центр". Против вмешательства которых в европейские дела всё чаще выступают в Берлине.

Накануне член Палаты депутатов поблагодарил Дональда Трампа за решение вывести из страны часть американских войск. Гуннар Линдеманн попросил президента заодно забрать с собой и оставшееся в Германии американское ядерное оружие.
 

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